Napoli ostaggio delle baby gang città messa a ferro e fuoco per il cippo di Sant’Antonio L’ira di Borrelli | Serve l’esercito VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

In occasione della festività di, festa antica e molto sentita adove per tradizione si dàai cosiddetti ceppi, è esplosa la folliain vari quartieri del capoluogo campano che hanno messo la. Oltre ai roghi appiccati ai cassonetti, e non solo, sono stati lanciati sassi, bombe carta e bottiglie di vetro contro vigili dele le forze dell’ordine. Uno scempio che si era ripetuto anche a Milano, dove un gruppo di giovani balordi aveva sparato petardi contro i vigili delintervenuti per spegnere incendi da loro stessi appiccati. Incidenti e tafferugli si sono verificati alla Sanità, ai Quartieri Spagnoli, a via Salvator Rosa e a Mergellina.La furia di: “in mano a delinquenti vicino alla camorra”Sulla vicenda è intervenuto Francesco Emilio, che paga spesso sulla sua pelle la lotta contro la criminalità, come dimostra l’ultima aggressione subita per aver smascherato un sistema illegale legato ai parcheggi, ha documentato la follia esplosa incon tanto di foto e