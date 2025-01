Anteprima24.it - Napoli, due incidenti in centro: feriti una 44enne e un 35enne

Tempo di lettura: 2 minutiDue persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di due distintistradali verificatisi a, al corso Umberto e al corso Vittorio Emanuele. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia Locale.Su Corso Umberto in direzione Piazza Garibaldi, un uomo di 65 anni, alla guida di una Fiat 500, ha investito una donna mentre attraversava le strisce pedonali. La donna, unaresidente a Casalnuovo, ha riportato ferite gravi tali da essere ricoverata in codice rosso all’ospedale del Mare dove è ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Il conducente della Fiat 500 è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e sottoposto il veicolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.