Ilgiorno.it - Molestie del branco fuori dalla discoteca: le mani addosso, la fuga in monopattino e l’aiuto del buttafuori

Milano, 17 gennaio 2025 – “Mentre eravamo da soli, io e Marta (nome di fantasia, ndr), giungeva sul posto un gruppo di circa dieci persone extracomunitarie che ci guardavano, e poco dopo andavano via senza far nulla. Dopo circa dieci minuti, si riavvicinavano aggressivamente”. A parlare è Lorenzo (altro nome di fantasia), ventunenne siciliano, che racconta ai carabinieri le fasi che hanno preceduto l’assalto subìto da lui efidanzata diciannovenne sabato scorso. Un assalto di cui si sarebbe reso protagonista, tra gli altri, il trentaseienne egiziano Mohamed Hassan Mansour N., incensurato residente nella Bergamasca, l’unico arrestato in flagranza dai militari della stazione Garibaldi con le accuse di tentata rapina e violenza sessuale. L’assalto nel magazzino Poi è Marta, studentessa universitariasede, a mettere in fila le sequenze choc nella denuncia presentata alla stazione Garibaldi.