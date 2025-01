Mistermovie.it - Mister Movie | È ufficiale: Nintendo Switch 2 svelato dopo mesi di attesa, ecco com’è

Nintendo ha finalmente svelato il successore della celebre console, confermando l'uscita di Nintendo Switch 2 nel 2025. L'annuncio è avvenuto attraverso un trailer, che ha mostrato alcune delle innovazioni principali del nuovo hardware, fra cui i Joy-Con magnetici e il supporto a nuove funzionalità, come l'uso del mouse. La presentazione ha dato il via a una nuova ondata di entusiasmo tra i fan e gli appassionati del mondo gaming. Nintendo Switch 2: Annunciato e prime anticipazioni sul lancio previsto per il 2025. Nintendo Switch 2 sarà in grado di supportare giochi esclusivi, oltre a una selezione di titoli Nintendo Switch sia in formato fisico che digitale. Tuttavia, l'azienda ha sottolineato che non tutti i giochi della prima generazione potrebbero essere compatibili o pienamente funzionanti con il nuovo sistema.