Lapresse.it - Marche, il presidente della Lombardia Attilio Fontana incontra Francesco Acquaroli

Leggi su Lapresse.it

IlRegioneha ricevuto questa mattina in visita a Palazzo Raffaello ilRegione. Un incontro istituzionale incentrato su temi all’ordine del giorno delle rispettive agende quali il turismo, l’internazionalizzazione e le filiere produttive. “Le nostre Regioni – ha detto– sono legate da un rapporto di amicizia e di collaborazione e da reciproci interessi che possiamo sviluppare e rendere utili per entrambe. Innanzitutto, elemento fondamentale è l’internazionalizzazione, per le piccole, piccolissime e medie imprese. Realtà che sono eccellenti ma che molte volte non hanno la capacità, se non accompagnate, di presentarsi sui mercati in tutto il mondo. Inabbiamo una solida organizzazione che promuove iniziative in molti Paesi emergenti e nei mercati in crescita.