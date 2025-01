Lanazione.it - Le liste civiche sangiovannesi: “Abbiamo sbagliato ad appoggiare la candidatura di Vannelli”

Arezzo, 17 gennaio 2024 - "Un errore l'sicuramente commesso.adladi Lisaalla carica di sindaco". E' un vero e proprio "siluro" quello lanciato dalle, che nel pomeriggio di oggi hanno convocato una conferenza stampa per ribattere alle accuse lanciate, nei giorni scorsi, da San Giovanni Civica. Come è noto c'è stata una frattura all'interno dei civici, che ha portato alla nascita di un nuovo movimento che vede in prima linea Claudio Lalli e Daniele Marzi con, all'interno, anche i consiglieri comunali Scarnicci, Camiciottoli, Meacci e Coppola, oltre ovviamente a Lisa. Lesono invece rimaste al loro posto con in testa Catia Naldini, il segretario Antonio Vannini, Francesco Carbini e Mario Marziali.