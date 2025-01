Quifinanza.it - La Roma rischia negativo di 400 milioni, i Friedkin rinviano l’aumento di capitale

Saltadidella. La proprietà della famigliaha rinviato il versamento di 520di euro che era stato programmato entro il 31 dicembre 2024, nonostante nell’ultimo bilancio la società abbia registrato un buco di oltre 400di euro nel patrimonio netto consolidato. La mancata operazione è stata riscontrata lo scorso 12 dicembre durante l’assemblea totalitaria, che ha posticipato di un annodi, incrementandone però l’importo di 130diNell’ultima assemblea dellaè stato fissato un versamento per un totale di 650di euro, che potrà essere corrisposto in una o più riprese, ma entro il 31 dicembre 2025. Una nuova scadenza cheperò di non poter essere più posticipata alla luce della situazione patrimoniale del club giallorosso, con un aumento da parte della famigliache diventerebbe determinante per la sopravvivenza della società stessa.