Ilgiorno.it - Influenza in Lombardia, aumentano i casi: 145.000 a letto con la febbre e raffreddore

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 gennaio 2025 - In aumento idi sindromi simil-li incomplici anche le temperature in picchiata. Secondo il rapporto Influnews nella settimana dal 6 al 12 gennaio ha raggiunto un valore di 14,3per 1.000 assistiti. Il numero distimati inin questa settimana è circa 145.000 L’incidenza è aumentata negli adulti e anziani ed è pari a 21,9‰ nella fascia d’età 0-4 anni, 10‰ nella fascia 5-14 anni, 16,7‰ nella fascia d’età 15-64 anni e 9,3‰ negli over-65enni. I medici sentinella della regionehanno inviato 120 tamponi naso-faringei, di questi il 37% è risultato positivo per virusle - rilevati principalmente virus A(H1N1)pdm09, seguiti da virus B e A(H3N2) -, l’8% per RSV e il 3% per SARS-CoV-2 . L’indagine molecolare estesa agli altri virus respiratori ha mostrato la presenza di rhinovirus nell’11% dei tamponi analizzati, di coronavirus non-SARS nel 4%, di adenovirus nel 3%, di metapneumovirus nell’1% .