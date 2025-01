Zonawrestling.net - Impact 16.01.2025 Possiamo fidarci di Nic Nemeth?

LEON SLATER vs TRENT SEVEN (3,5 / 5)Si apre con un ottima contesa l’ultima fermata diprima di Genesis.I due atleti britannici danno vita a una vera sfida intensa e piacevole che alla fine vede il giovane Slater trionfare. Davvero un bel match con tanto di congratulazioni di Seven verso il suo avversario, ennesima conferma di un suo addio dalla compagnia.Subito dopo Frankie Kazarian, presente al tavolo di commento, prova ad attaccare Leon, ma non riesce dato che quest’ultimo se ne accorge per tempo. La faida tra i due continua e la compagnia ufficializza infatti un match proprio nel Countdown to Genesis.VINCITORE: LEON SLATERDopo il video package di Joe Hendry, torniamo sul ring con lo Special Concierge che introduce quelle che, a detta sua, saranno le nuove campionesse femminili Tag Team, Ash & Heather By Elegance.