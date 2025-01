.com - I Jonas Brothers e Marshmello insieme nel singolo Slow Motion

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio, il nuovodie iEsce oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio,, il nuovodi, accompagnato dal lyric video. Oggi ilanciano il nuovo, brano che rappresenta il successo della collaborazione tra gli artisti, dopo l’esordionel 2021 con Leave Before You Love Me (disco d’oro), che ha totalizzato oltre 929 milioni di streaming.amplifica l’anima melodica dei tre fratelligrazie alla produzione sempre catchy del multiplatino produttore, rendendo il brano la colonna sonora perfetta per rilassarsi e immergersi nella musica.Ilsegna l’inizio musicale del 2025 dei, che quest’anno celebreranno 20 anni di carriera con grandi novità per i fan.