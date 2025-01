Movieplayer.it - Grazie, David Lynch: perdersi non è mai stato così meraviglioso

Leggi su Movieplayer.it

Il nostro ricordo di un artista insostituibile, che da Twin Peaks a Mulholland Drive non solo ha ridefinito il nostro immaginario, ma ci ha trasmesso la passione per lo smarrimento e la vertigine. Quante volte ci siamo persi nei mondi di: territori oscuri, minacciosi, onirici. E quante volte, soprattutto, non abbiamo potuto fare a meno di innamorarci di quei mondi: di farci rapire dal loro tenebroso incanto e lasciarci cullare dalla loro dolcezza ineffabile, accompagnati dalle melodie eteree di Angelo Badalamenti e dalla voce angelica di Julee Cruise, di Elizabeth Fraser o di Rebekah Del Rio. È inestimabile la fortuna di chi si sia imbattuto nel cinema e nell'arte di, perché lui èdavvero uno di quei registi in grado di cambiarci la vita: ha saputo rendercela più .