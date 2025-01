Ilrestodelcarlino.it - Diffusero le urla terribili della vittima. Due youtuber finiscono nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Procura di Rimini ha aperto un’indagine contro due, accusati di aver diffuso sui propri canali l’audio delle straziantidi Pierina Paganelli (foto), 78 anni, registrato da una telecamera in uno dei box di via del Ciclamino. L’audio, già acquisito dagli inquirenti, è stato oggetto di segnalazione sabato scorso da parte degli avvocati Monica e Marco Lunedei, legali dei figli. Il sostituto procuratore Daniele Paci, verificata la pubblicazione del file audio online, ha avviato le indagini, affidando alla Polizia Postale il compito di identificare i responsabili e rimuovere il contenuto. Nonostante l’intervento tempestivo, le drammatiche registrazioni hanno raggiunto 17mila visualizzazioni primacancellazione. Gliindagati sono noti sul web per aver seguito il caso Paganelli con teorie, commenti personali e ricostruzionivicenda.