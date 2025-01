Screenworld.it - David Lynch: i post di commiato di Kyle MacLachlan, Spielberg e altri sono tremendamente commoventi

Dopo la triste notizia della scomparsa distati tanti i colleghi di Hollywood che hanno voluto rendere omaggio al regista visionario e surrealista vincitore di Premi Oscar e Golden Globes. Come riportato da Variety, tra questi, anche, con unsu Instagram, ha voluto ricordare, con evidente commozione, l’importanza che l’uomo ha avuto nella sua vita e nella sua carriera.ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo proprio grazie a, con il film Dune, del 1984, per poi continuare con Velluto Blu e la serie I Segreti di Twin Peaks. La loro amicizia sbocciò durante le riprese della seconda pellicola per poi crescere sempre di più nel tempo, insieme ad una stima reciproca. Nel lungodedicato a chi lo ha salvato dall’oscurità, descrive la sua visione del regista come persona e come artista:Quarantadue anni fa, per ragioni che vanno oltre la mia comprensione,mi ha tirato fuori dall’oscurità per recitare nel suo primo e ultimo film ad alto budget.