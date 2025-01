Lanazione.it - Comune di Sansepolcro vincitore del bando “Accessibilità Universale”

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Ildiha ottenuto un importante riconoscimento dalla Regione Toscana, risultandodel”. Il progetto presentato, intitolato "Uno per tutti, tutti per uno", si propone di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la riqualificazione del quartiere San Paolo e il suo collegamento con il centro storico, in un’ottica di inclusione sociale eper tutti. Il progetto mira a eliminare le barriere architettoniche e sensoriali esistenti, rendendo i percorsi pedonali più sicuri, agevoli e inclusivi. L’intervento si inserisce nelle linee guida del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) adottato dale risponde alle esigenze espresse dai residenti, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità, agli anziani e alle famiglie.