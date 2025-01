Ilgiorno.it - Colletta per il Campo volo: "Vecchi amici e clienti ci stanno dando una mano"

Leggi su Ilgiorno.it

Il giorno dopo, i primi 4 hangar deldi Cogliate appaiono come scheletri di metallo sotto i quali restano cumuli di lamiere e fibra di carbonio inceneriti. Sono i resti dei 7 aerei ultraleggeri andati distrutti nel devastante incendio che si è sviluppato all’improvviso e rapidissimo mercoledì pomeriggio. Ad osservarli c’è anche Antonio Bagalà, meccanico specializzato nella manutenzione di questi piccoli gioiellini volanti, che qui aveva la sua principale base operativa: l’officina con tutte le sue attrezzature è andata distrutta insieme a tutto il resto. Per ricostruirla e fare ripartire la sua attività, glisi sono attivati subito con una raccolta fondi online, che in meno di 24 ore aveva già raggiunto la quota di 10mila euro, con l’obiettivo di arrivare presto a 30.000 per consentire ad Antonio di riprendere il suo lavoro.