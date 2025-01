Quotidiano.net - Bezos lancia in orbita il super razzo. Il duello fra le stelle con Elon Musk

Leggi su Quotidiano.net

"Congratulazioni perché sei entrato inal primo tentativo". Il post cheha dedicato a Jeffdopo il successo del lancio di New Glenn – ildi Blue Origin, l’azienda del proprietario di Amazon che fa concorrenza alla SpaceX dell’uomo Tesla – può sembrare un’offerta di pace al rivale miliardario ma dà anche un nuovo quadro della situazione americana visto che i due saranno sullo stesso palco lunedì al giuramento di Donald Trump:è uno dei massimi finanziatori del tycoon,lo è diventato quest’anno dopo un passato dem: a braccetto in politica, dunque, dopo la battaglia per primeggiare a colpi di centinaia di miliardi di dollari nelle classifiche di Forbes per l’uomo più ricco al mondo. Ieriha vinto – a metà – la sua sfida: dopo dodici anni di studi, lo stop momentaneo del 2020 e diversi rinvii (il primo a ottobre, l’ultimo di un’ora ieri mattina), New Glenn – che nel nome onora John Glenn, il primo americano a vedere la Terra da lassù il 20 febbraio 1962 – si è staccato dalla rampa LC36 del Kennedy Space Center alle 2,03 ore americana, le otto e tre minuti in Italia.