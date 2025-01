Ilgiorno.it - Atleti e studenti eccellenti. A Boggioni e Cappato la medaglia più prestigiosa: "Sono un grande esempio"

"Il riconoscimento premia il mio doppio impegno per quanto riguarda la carriera scolastica, prima al liceo e poi a livello accademico, e anche come atleta". È una Monicaabituata ai ricevere premi e medaglie, ma sempre emozionata quella che commenta il suo primo posto nella graduatoria dell’edizione 2024 del concorso "Filippo Mondelli atleta eccellente – Eccellente studente", intitolato alla memoria di Filippo Mondelli, l’ex campione del mondo di canottaggio nel quattro di coppia, morto nel 2021 ad appena 26 anni a causa di un osteosarcoma. Il riconoscimento è stato istituito dal Comitato italiano paralimpico, in adesione al progetto Coni nato per gliolimpici. L’obiettivo è quello di promuovere i valori legati ai livelli di eccellenza nella vita dell’atleta, e premiare, con un compenso in denaro, le esperienze di successo di coloro che hanno saputo distinguersi.