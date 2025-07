Lotta ai mozziconi si sigaretta Installati i contenitori per il riciclo

Già sperimentati, e con buoni riscontri anche in altri comuni del distretto, arrivano anche a Formigine i contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta che verranno poi destinati al riciclo per la campagna #Riciccami, promossa dalla startup Human Maple e sostenuta dal Gruppo Hera e Atersir. I contenitori sono stati installati: uno in centro, tra via Trento Trieste e via San Francesco, un altro all’interno del parco della Resistenza, nei pressi di Villa Gandini, un terzo in via Don Maselli a Casinalbo. Hera si occuperà dello svuotamento dei contenitori e, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ne promuoverà il corretto utilizzo per evitare la dispersione di sostanze nocive come nicotina, benzene, acetato e PLA nell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai mozziconi si sigaretta. Installati i contenitori per il riciclo

