Violenta rissa nel piazzale della Pilotta | due gruppi si affrontano con calci pugni e lanci di bottiglie

La violenza è scoppiata in pieno centro storico, nel piazzale della Pilotta, nella serata di domenica 13 luglio. Due gruppetti di persone, di origine straniera, si sono affrontate prima a parole e poi con calci, pugni e lanci di bottiglie di vetro. L'ennesima rissa ha coinvolto, secondo le prime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - piazzale - pilotta - calci

Choc in centro a Fidenza, accoltellato durante una rissa in piazzale Matteotti: grave in ospedale - Un grave episodio di violenza si è verificato alle ore 17.30 di martedì 29 aprile in pieno centro a Fidenza.

Rissa tra giovani in piazzale Genova, due feriti - È di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio della rissa tra due gruppi di giovani avvenuta in piazzale Genova nella notte tra sabato e domenica 4 maggio.

Rissa tra giovani in piazzale Genova, due feriti - È di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio della rissa tra due gruppi di giovani avvenuta in piazzale Genova nella notte tra sabato e domenica 4 maggio.

Risse, droga e rapine: la mappa delle baby gang che terrorizzano Parma; Aggressioni, sangue e risse: baby gang, la mappa della violenza; Parma. Prima le bottigliate, poi l’aggressione con sgabelli e posacenere.

Rissa in Pilotta, 20 stranieri coinvolti e un ferito. Indagini dei carabinieri - Video - Momenti di paura ieri sera in piazzale della Pace: una rissa ha coinvolto una ventina di stranieri. Riporta gazzettadiparma.it

Calci, pugni e sassi lanciati. Rissa al Fatebenefratelli - MSN - La rissa è scoppiata in uno dei cortili esterni dell’ ospedale Fatebenefratelli nel pomeriggio di ieri. Come scrive msn.com