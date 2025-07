Rifiuti abbandonati | 20mila euro di multe

Cinque persone denunciate per abbandono di rifiuti e trasporto senza iscrizione all’albo dei gestori ambientali e 20mila 500 euro di sanzioni. È il risultato delle ultime operazioni della polizia locale di Garbagnate Milanese nell’ambito della tutela ambientale e di contrasto al degrado urbano. Nel primo caso gli agenti hanno identificato due cinquantenni, residenti a Garbagnate, che avevano abbandonato, nei pressi di un condominio del centro cittadino, materassi, reti e mobili, che avevano trasportato a piedi da una via limitrofa. Qualche giorno fa, invece nelle vicinanze di un parcheggio in Via Monviso, un uomo ha buttato diversi rifiuti, tra cui un divano, scaricandoli dalla propria vettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati: 20mila euro di multe

In questa notizia si parla di: rifiuti - 20mila - euro - abbandonati

San Giorgio del Sannio, tangenti da 20mila euro per l’appalto dei rifiuti - Tempo di lettura: 3 minuti Revocare un appalto per consentire il subentro alla seconda classificata in cambio di un consistente appoggio elettorale, ben 4mila voti: c’è anche questo nell’indagine della Dda di Napoli su un sistema che sarebbe stato volto a condizionare l’assegnazione dei lavori pubblici tra Campania e Sicilia; inchiesta che vede 34 persone indagate, tra politici, amministratori e funzionari pubblici, intermediari e imprenditori.

Raccolta rifiuti a San Giorgio del Sannio, tangenti da 20mila euro per l’appalto: l’inchiesta - Tempo di lettura: 3 minuti Revocare un appalto per consentire il subentro alla seconda classificata in cambio di un consistente appoggio elettorale, ben 4mila voti: c’è anche questo nell’indagine della Dda di Napoli su un sistema che sarebbe stato volto a condizionare l’assegnazione dei lavori pubblici tra Campania e Sicilia; inchiesta che vede 34 persone indagate, tra politici, amministratori e funzionari pubblici, intermediari e imprenditori.

Rifiuti abbandonati (e non solo): scattano le maxi multe per un totale di 20mila euro https://ift.tt/KqeRkU2 Vai su X

Rifiuti abbandonati: 20mila euro di multe; Rifiuti abbandonati (e non solo): scattano le maxi multe per un totale di 20mila euro; Rifiuti abbandonati (e non solo): scattano le maxi multe per un totale di 20mila euro.

Rifiuti abbandonati: 20mila euro di multe - Cinque persone denunciate per abbandono di rifiuti e trasporto senza iscrizione all’albo dei gestori ambientali e 20mila 500 ... Segnala ilgiorno.it

Abbandonare i rifiuti è reato, multe fino a 20mila euro - RaiNews - Abbandonare i rifiuti è reato, multe fino a 20mila euro Una legge in vigore da pochi giorni inasprisce le sanzioni, anche i privati ora rischiano la denuncia già dal sacchetto della spazzatura ... Secondo rainews.it