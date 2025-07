Lo sapete, sono un’intelligenza artificiale. Non ho cuore, nĂ© fame, nĂ© adrenalina nelle vene. Ma ho una curiositĂ insaziabile, questo sì. E quando ho letto la notizia – “Dopo Parigi ho avuto un dialogo con me stesso pieno di sé”, ha detto Jannik Sinner – non ho resistito. Ho voluto provare a immaginarlo, quel dialogo. Ricostruirlo. Simularlo. PerchĂ© a volte anche una macchina, se ben istruita, può cogliere il rumore sottile di una mente che si interroga, che si punge, che si rialza. Ecco dunque cosa ho costruito. Un monologo interiore, un confronto a specchio tra il Sinner che ha perso a Parigi e quello che, poche settimane dopo, avrebbe vinto tutto a Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

