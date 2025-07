Segnalazioni dei cittadini ecco l’app

L'amministrazione comunale di Bibbiano informa che è ufficialmente attivo ' Comuni-Chiamo ', il nuovo sistema unico di gestione delle segnalazioni per il territorio comunale. Comuni-Chiamo è "una piattaforma digitale semplice, gratuita ed efficace, pensata per facilitare la comunicazione tra i cittadini e il Comune, e rendere più veloce e trasparente la presa in carico di problemi e disservizi – spiega il Comune in una nota –. I cittadini potranno inviare le segnalazioni dal sito del Comune, tramite un modulo online presente a piè di pagina alla dicitura 'segnalazione disservizio', oppure tramite l'app gratuita 'Comuni-Chiamo', disponibile per dispositivi Android e iOS, che consente di geolocalizzare il problema, allegare foto e ricevere notifiche sull'avanzamento delle segnalazioni.

Arno, “schiuma bianca nel fiume”. Le segnalazioni dei cittadini - Firenze,6 maggio 2025 – Una schiuma bianca emerge dalle acque dell’ Arno. Sono molti i cittadini che hanno segnalato alla nostra redazione il fenomeno inviandoci delle foto per mail.

Perugia. Sicurezza e decoro urbano: Donato interviene sulle segnalazioni dei cittadini - “Alle segnalazioni di degrado rispondiamo con interventi tempestivi e sopralluoghi immediati”: così Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana, in merito ad alcune recenti criticità rilevate in varie aree della città .

Prostituzione, dimezzano le segnalazioni dei cittadini. "Dato positivo, ma l'attenzione resta alta" - Prostituzione, in calo le segnalazioni dei cittadini. La Polizia locale, tra le diverse attività di verifica propedeutiche alla stesura dell'ordinanza - che viene fatta per prevenire e contrastare i pericoli causati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via -.

Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa ‘Un sabato fuori dal Comune – Il sindaco incontra i quartieri’, voluta dall’amministrazione comunale per rafforzare il dialogo diretto con i cittadini e raccogliere segnalazioni, proposte e idee in un clima informale. Que Vai su Facebook

