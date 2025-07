Righetto festeggia mezzo secolo Un impero creato partendo da zero

Mezzo secolo di gusto. Grande festa a Mogliano per i cinquant’anni di attività della Gastronomia da Righetto con collaboratori, amici, clienti e fornitori. Un impero costruito partendo da zero. Presenti anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il sindaco Fabrizio Luchetti. Madrina Barbara Chiappini. "Grazie per essere al nostro fianco da 50 anni" la frase simbolo della serata. A Villa Saverio, Enrico "Righetto" Sebastiani ha festeggiato, sabato scorso, il traguardo della sua attività che, nata nel 1975, è stata pioniera dello street food e di importanti eventi aziendali. Accanto a lui, la moglie Anna Maria e la famiglia al completo: i figli Jessica con il marito Elio e Johnny con la moglie Giada, le tre nipoti Giorgia, Giulia e Mita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Righetto festeggia mezzo secolo. Un impero creato partendo da zero

