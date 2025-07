Nuovo comando della polizia locale | Un centro operativo efficiente

I tre sindaci in fascia tricolore, il comandante, i nuovi locali alle spalle, nella palazzina comunale davanti al municipio: inaugurazione di luglio per il nuovo comando di polizia locale dell’ Unione dei Comuni Adda Martesana, a Pozzuolo, fresco di ristrutturazione e restyling durati alcuni mesi. Comando e centrale operativa per dieci agenti al comando di Salvatore Guzzardo. La nuova sede avrĂ "giurisdizione" sul territorio dell’Unione, che raggruppa, ricordiamolo, i Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate. Al taglio del nastro tutti presenti: Angelo Caterina, sindaco di Pozzuolo Martesana, Michele Avola, sindaco di Bellinzago Lombardo e Lorenzo Fucci, sindaco di Liscate e presidente in carica dell’Unione, oltre naturalmente a Guzzardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo comando della polizia locale: "Un centro operativo efficiente"

Guardiagrele, cambio al vertice della polizia locale: il maggiore Trappolini lascia il comando dopo dieci anni - Cambio al vertice della polizia locale di Guardiagrele. Da oggi, mercoledì 1° maggio, il maggiore Andrea Trappolini lascia l’incarico di comandante dopo dieci anni di servizio per assumere un nuovo ruolo dirigenziale in Regione.

Smarrito un mazzo di chiavi in piazza della Repubblica, si può ritirare nel Comando della polizia locale - La polizia locale informa di un nuovo oggetto smarrito a Pescara che è disponibile per il ritiro nella sede del Comando in via del Circuito.

Cambio al vertice in polizia locale. Il comando ora passa a Visciglia - Cambio della guardia al comando della sede di polizia locale a San Martino in Rio. Il commissario Rita Valentini ha infatti lasciato il ruolo di comando in paese per iniziare un nuovo percorso professionale a Reggio, nel territorio della cittĂ capoluogo.

Nuova sede per la polizia locale di Bardolino. «Spazi adeguati e impianti moderni» - Riqualificato un immobile in disuso in Via Leopardi, che ora ospita la sede operativa del comando, il front office con accesso diretto, l'ufficio del comandante e gli spogliatoi per il personale femmi ... Lo riporta veronasera.it

Finale Ligure, giro di droga nel centro città: arrestato 25enne con 27 dosi di cocaina - Linea dura della Polizia Locale di Finale Ligure nel contrasto allo spaccio ed al consumo di sostante stupefacenti. msn.com scrive