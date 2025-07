Jannik Sinner la luce di una generazione | il re di Wimbledon oggi è da solo la vera nazionale d' Italia

Come è capitato a Valentino Rossi e Alberto Tomba, Roby Baggio e Adriano Panatta: questa è l’era di Sinner, primo tennista italiano a trionfare sull'erba londinese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jannik Sinner la luce di una generazione: il re di Wimbledon oggi è, da solo, la vera nazionale d'Italia

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

JANNIK, SEI STORIA È appena finito il match: Sinner è il primo italiano nella storia del tennis a vincere Wimbledon. Un grande onore, un grande risultato. Talento e duro lavoro: un mix formidabile! Alza il trofeo, JANNIK: meritatissimo!!! #vivar Vai su Facebook

Il campione riservato: ecco varie curiosità che non forse sapevi su Jannik Sinner - Tra passato negli sci, racchette uniche e la passione per i libri, il primo tennista italiano campione di Wimbledon rivela un personaggio curioso e singolare ... Scrive msn.com