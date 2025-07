Portonovo va in scena con gli chef Viaggio culinario in cinque atti

Ci sono infiniti modi per promuovere un territorio ma cosa c’è di più affascinante di proporlo attraverso le sue eccellenze, i suoi prodotti che più di altri sono capaci di toccare i sensi, lasciare ricordi incancellabili, fermare le emozioni nel tempo. Tutto questo è ulteriormente amplificato quando il territorio è uno dei più belli dell’Adriatico, Portonovo. Ad essere ambasciatore di questo luogo magico è Guido Guidi, imprenditore e proprietario della collana di hotel "The Begin Hotels", che in questa stagione estiva ha ideato una rassegna enogastronomica al SeeBay: "La Baia va in scena - Uno spettacolo di gusto in cinque atti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portonovo va in scena con gli chef. Viaggio culinario in cinque atti

In questa notizia si parla di: portonovo - scena - chef - viaggio

“La Baia va in scena”: a Portonovo un viaggio in 5 atti tra eccellenze locali e visioni contemporanee - PORTONOVO – Prende il via domenica 13 luglio al Seebay Hotel di Portonovo “La Baia va in scena – Uno spettacolo di gusto in 5 atti”, una rassegna enogastronomica ideata da The Begin Hotels che porta sul palco della splendida baia del Conero una narrazione sensoriale tra eccellenze locali e.

Portonovo va in scena con gli chef. Viaggio culinario in cinque atti; “La Baia va in scena”: a Portonovo un viaggio in 5 atti tra eccellenze locali e visioni contemporanee.

Portonovo va in scena con gli chef. Viaggio culinario in cinque atti - Tutto questo è ulteriormente amplificato quando il territorio è uno dei più belli dell’Adriatico, Portonovo ... Da ilrestodelcarlino.it

“La Baia va in scena”: a Portonovo un viaggio in 5 atti tra eccellenze locali e visioni contemporanee - PORTONOVO – Prende il via domenica 13 luglio al Seebay Hotel di Portonovo “La Baia va in scena – Uno spettacolo di gusto in 5 atti”, una rassegna enogastronomica ideata da The Begin Hotels che porta ... Secondo anconatoday.it