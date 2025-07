Accoltella il rivale dopo una lite Accusato di tentato omicidio

È entrato nel noto ex studentato di via delle Costellazioni per salutare alcuni amici. In quel frangente sarebbe però incappato nel ‘rivale’: un giovane col quale pare avesse avuto da dire nel recente passato per futili motivi. Quest’ultimo, dopo una furibonda lite ha estratto un lungo coltello e lo ha colpito quasi a morte. È finito in manette con l’accusa di tentato omicidio un ragazzo ivoriano di 21 anni. Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto – eseguito dagli agenti della squadra mobile di Modena lo scorso sabato e ieri il fermo è stato convalidato dal giudice. La vittima, un 24enne di origine tunisina nel primo pomeriggio di sabato era arrivata all’ospedale di Baggiovara in codice rosso: il ragazzo aveva una ferita d’arma da taglio in zona emitorace destro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltella il rivale dopo una lite. Accusato di tentato omicidio

