PSP PSVITA ARK-4 r195 | Miglioramenti alla Stabilità della RAM Extra su PS Vita

L’ultimo aggiornamento di ARK-4, il popolare custom firmware per PSP e PS Vita, introduce importanti ottimizzazioni alla gestione della RAM Extra  nell’emulatore PSP (ePSP) della console Sony. Scopriamo insieme cosa cambia e come sfruttare al meglio queste novitĂ . Cos’è la RAM Extra su PS Vita?. La funzione Extra RAM  consente di sbloccare memoria aggiuntiva nell’ambiente ePSP, migliorando le prestazioni di alcuni homebrew e giochi. Tuttavia, non tutta questa RAM è utilizzabile in sicurezza:  I primi 16MB  sono stabili e pienamente compatibili..  I successivi 16MB  sono gestiti in modo volatile dal sistema pspemu, causando potenziali crash o comportamenti imprevedibili. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSP/PSVITA] ARK-4 r195: Miglioramenti alla StabilitĂ della RAM Extra su PS Vita

