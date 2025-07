L’esodo del tifo a Valles Reel e contenuti esclusivi Le novità sui nostri canali

L’estate rossoblĂą comincia oggi. Il Bologna salirĂ a Valles per il ritiro e, tra le fatiche della Val Pusteria, ci sarĂ anche spazio per un piccolo esodo del tifo. E lì, il Resto del Carlino non poteva mancare. I REEL SUI NOSTRI CANALI. Ogni giorno, infatti, i nostri inviati daranno conto della passione rossoblĂą nella localitĂ bolzanina. Oltre alla copertura su carta, infatti, ogni giorno potrete trovare un nuovo video girato dai corrispondenti, con interviste contenuti esclusivi, che saranno pubblicati come reels sui nostri canali social di Instagram (@ilrestodelcarlino) e Facebook (@ilrestodelcarlino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esodo del tifo a Valles. Reel e contenuti esclusivi. Le novitĂ sui nostri canali

In questa notizia si parla di: nostri - esodo - tifo - valles

