e Stefania Totaro Fingendosi un 17enne ha adescato una 13enne su Instagram e l’ha violentata in pieno giorno. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza hanno sottoposto a fermo in carcere un 24enne colombiano per violenza sessuale aggravata dalla minore etĂ della vittima. Il colombiano, da un anno residente a Monza al quartiere Cantalupo insieme alla famiglia, incensurato, avrebbe chattato sui social con la ragazzina, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi nel pomeriggio di giovedì scorso in centro. La 13enne si trovava con un’amica e il fratello che doveva andare in biblioteca, ma il 24enne l’avrebbe convinta ad andare da sola all’appuntamento davanti alla Rinascente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La trappola tesa su Instagram: "Dobbiamo vederci da soli". Tredicenne stuprata sul canale