Nasce il premio Metauro ’Tagliolini’ riservato al mondo degli studenti

Novità sulle scuole superiori. Il presidente della Provincia di Pesaro Urbino Paolini ha annunciato l’avvicendamento dell’iniziativa "Cento e lode" dedicata ai maturi con la massima votazione - la cui ultima edizione resterà quindi quella tenuta lo scorso anno a Vallefoglia - con l’istituzione del Premio Metauro sezione speciale " Daniele Tagliolini ", rivolto invece a tutti gli studenti e studentesse degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia. Sarà un concorso organizzato dall’ Unione Montana Alta Valle del Metauro in partenariato con la Provincia, nell’ambito del prestigioso premio più che trentennale, sulla base di un’idea raccolta dalla Casa degli Artisti di Fossombrone e dall’associazione Happennino, già molto significativa per il compianto ex presidente della Provincia e sindaco di Peglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

