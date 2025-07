Un bazooka da 72 miliardi | qual è l’arma segreta dell’Ue contro i dazi di Trump

La prima a evocarlo è stata la Francia con il ministro per gli Affari europei Laurent Saint-Martin: «Non ci deve essere alcun tabù nella capacità di risposta europea» ai dazi di Donald Trump. E quindi anche le questioni dei servizi digitali e dello strumento anti-coercizione «devono essere sollevate». Perché «nel rapporto di forza voluto da Trump» l’Europa deve «mostrare la capacità di risposta ed è il fronte sul quale dobbiamo accelerare». Per valutare «cosa poter fare in termini di rappresaglia». È la minaccia finale dell’Unione Europea: il bazooka da 72 miliardi da puntare contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online