Saldi online Crescono le truffe

Razzante* Acquistare online è diventata una pratica quotidiana per milioni di persone, attratte dalla comoditĂ , dall’ampia offerta di prodotti e dalla possibilitĂ di poter confrontare i prezzi in brevissimo tempo. Ancor piĂą in questo periodo di saldi sono in tanti a privilegiare le offerte in Rete. Questa abitudine, però, comporta anche dei rischi. La Polizia Postale informa che le truffe sul web sono infatti in aumento (+15% nell’ultimo anno) ed è fondamentale seguire alcuni consigli pratici per acquistare in sicurezza ed evitare di cadere vittime di raggiri. Una delle prime raccomandazioni è quella di prestare attenzione alle e-mail promozionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saldi online. Crescono le truffe

In questa notizia si parla di: saldi - truffe - crescono - acquistare

Saldi estivi 2025, quando iniziano e come evitare le truffe: tra sconti, shopping online e prezzi - Ci siamo. Sabato 5 luglio partono in tutta Italia i saldi estivi 2025 - fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio.

Saldi estivi tra outlet, e-commerce e… truffe! Il Codacons spiega come evitarle - I saldi estivi hanno perso potere attrattivo con la diffusione degli outlet e degli e-commerce. Come evitare le truffe, i consigli del Codacons.

Iniziano oggi i saldi estivi 2025: come difendersi dalle truffe in negozio e online - Cominciano oggi i saldi estivi 2025 per approfittare nelle prossime settimane di sconti in tutti i negozi, fisici e online.

Saldi online. Crescono le truffe; Saldi estivi 2025, attenti alle truffe: le regole d’oro per evitare brutte sorprese; Cyber Guru: consigli e best practice per acquisti sicuri ed evitare rischi durante i saldi invernali.

Saldi estivi 2025, attenti alle truffe: le regole d’oro per evitare brutte sorprese - Con l’inizio dei saldi estivi 2025 in tutte le regioni italiane, aumentano acquisti e rischi di truffe: ecco le date, le regole e gli errori da evitare, soprattutto online. Come scrive fashionblog.it

Saldi estivi 2025, quando iniziano e come evitare le truffe: tra sconti, shopping online e prezzi - fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Riporta msn.com