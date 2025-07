Nintendo Switch | Aggiornamento 20.20 risolve bug sul Controllo Parentale

Nintendo ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per la Nintendo Switch, la versione 20.2.0, che introduce alcune correzioni e miglioramenti alla stabilitĂ del sistema. Cosa cambia con l’aggiornamento 20.2.0?. Ecco le principali modifiche incluse in questo aggiornamento: Risolto un problema relativo alle Impostazioni del Controllo Parentale: In alcune circostanze, durante il trasferimento dei dati da una Nintendo Switch a una nuova console (ad esempio, una futura Nintendo Switch 2 ), le impostazioni del Controllo Parentale non venivano trasferite correttamente. Questo bug è stato ora sistemato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - Nintendo Switch: Aggiornamento 20.2.0 risolve bug sul Controllo Parentale

