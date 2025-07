rombo di motori con la racing bulls filming day che ricorda la formula 1

La settimana dei grandi concerti (sabato scorso Max Pezzali, domenica prossima ACDC) intervallata dal suono della Formula 1. La scuderia faentina Racing Bulls ha scelto proprio questi giorni, di tregua nel calendario del Circus, per tornare sull’asfalto dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sfruttando ieri uno dei due filming day consentiti dal regolamento. Duecento chilometri da percorrere, limite imposto dalla Fia per queste giornate che, almeno sulla carta, servono a produrre materiale video. È il secondo filming day stagionale per Racing Bulls: il primo si era svolto a inizio anno, sempre all’Enzo e Dino Ferrari, con Yuki Tsunoda e Isack Hadjar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

