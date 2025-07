Cinque piscine sui tetti di Milano dove rilassarsi e scattare la foto perfetta

Le piscine di hotel a Milano non sono più una rarità : negli ultimi anni sempre più strutture hanno trasformato i loro rooftop in luoghi di relax e design, offrendo terrazze panoramiche dove nuotare con vista sulla città . Nel 2013 l’apertura di Ceresio 7, il rooftop con doppia piscina voluto dai gemelli stilisti Dean e Dan Caten di Dsquared2, segnava l’inizio di una nuova tendenza. Allora sembrava un esperimento audace: portare l’esperienza del bagno, dell’aperitivo e del relax a Milano in un unico luogo. Oggi, dodici anni dopo, le piscine in terrazza non sono più un’eccezione, ma una presenza sempre più diffusa nell’ospitalità urbana. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cinque piscine sui tetti di Milano dove rilassarsi (e scattare la foto perfetta)

Saranno ancora 3 le piscine estive aperte a Milano - Cardellino, Sant'Abbondio, Romano. Sono le tre piscine scoperte che saranno disponibili a Milano nell'estate del 2025, rispettivamente in via del Cardellino (zona Lorenteggio), via Sant'Abbondio (zona Missaglia) e via Zanoia (zona Città Studi).

Pubblico o privato non fa differenza: il pasticcio delle piscine di Milano - Quest’estate saranno aperte soltanto 3 piscine scoperte sugli 8 impianti disponibili in città . Bisognerà aspettare ancora per la riapertura dei centri balneari chiusi già diversi anni fa: Lido, Saini, Argelati, Scarioni e Suzzani.

Quando riapriranno le piscine estive di Milano - Quest’estate saranno aperte soltanto 3 piscine scoperte sugli 8 impianti disponibili in città . Bisognerà aspettare ancora per la riapertura dei centri balneari chiusi già diversi anni fa: Lido, Saini, Argelati, Scarioni e Suzzani.

Cinque piscine d'autore a Milano - Exibart - Semplicità ed equilibrio tra pieni e vuoti per i Bagni misteriosi, ex Centro Balneare Caimi, lo spazio concepito negli anni ‘30 come parte di un centro polifunzionale che ha visto l’aggiunta delle ... exibart.com scrive

Piscine di Milano, poche e costose: le tariffe più alte d'Europa - In consiglio comunale la richiesta di cinque consiglieri di maggioranza: tariffe più basse per le (poche) piscine aperte a Milano. Segnala affaritaliani.it