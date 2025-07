Louis Dassilva rinviato a giudizio | Ha premeditato il delitto di Pierina

di Francesco Zuppiroli RIMINI È con la semplicità di una data scritta su un documento ufficiale del tribunale di Rimini che si è chiuso ieri un capitolo d’inchiesta lungo quasi due anni. Con quel "15 settembre" stampigliato a chiosa del decreto di rinvio a giudizio di Louis Dassilva per l’ omicidio di Pierina Paganelli, il giallo di via del Ciclamino è entrato in una nuova fase. Sarà proprio il 15 settembre la data in cui si aprirà alla Corte d’Assise di Rimini il procedimento nei confronti del 35enne senegalese che, a quasi due anni dal giorno in cui Pierina è stata uccisa con 29 coltellate, infine comparirà davanti ai giudici nella veste di imputato per omicidio: per difendersi dalle accuse di cui lui, Dassilva, si è sempre professato estraneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva rinviato a giudizio: "Ha premeditato il delitto di Pierina"

Il popolo del Web si mobilita, manifestazione in procura: “Liberate Louis Dassilva” - Rimini, 6 maggio 2025 – Il popolo del web si mobilita per Louis Dassilva. Lunedì alle 9, davanti al tribunale di Rimini in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, si terrà una manifestazione a favore del 35enne senegalese, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame - La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunale della Libertà sulla richiesta di scarcerazione

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato dopo sciopero della fame - Il ricovero è avvenuto nel pomeriggio del primo maggio, in via precauzionale, all'ospedale Infermi di Rimini.

