Sport.quotidiano.net - Una notte di lotta e di applausi. Beukema, la difesa è in buone mani. Freuler e Moro, fosforo e intuizioni. A Ndoye manca lo spunto brillante

Skorupski 6,5 La corta respinta sulla conclusione di Dimarco nell’azione dell’1-0 di Dumfries non è il massimo. Zero colpe sul 2-0 di Lautaro. Attentissimo invece nella ripresa, con in paio di parate che pesano. Holm 6,5 Insensata l’uscita a centrocampo sul gol del 2-1. Ma nella ripresa sostiene la manovra e trova il suo primo gol in rossoblù.7 Anche lui prima dell’intervallo paga dazio a un posizionamento sbagliato. Ma è l’unica macchia in una prestazione maiuscola. Il salvataggio nel finale a due passi da Skorupski vale come un gol. Casale 6 Un po’ col fiatone, gli errori nonno, ma di riffa o di raffa quasi sempre ci arriva. Certo le situazioni scabrose le risolve sempre. Lykogiannis 5,5 Purtroppo non ha il passo, e nemmeno l’attenzione necessaria, quando Dumfries in tap-in buca per la prima volta Skorupski.