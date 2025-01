Liberoquotidiano.it - Sinner preso a pallate con il serve & volley: Australian Open choc, come lo sta massacrando Schoolkate | Video

Quello che nessuno poteva prevedere è successo: Jannikha perso un set, il primo dallo scorso ottobre. E lo ha perso contro Tristan, semi-sconosciuto tennista numero 173 del ranking ATPo che in carriera ha vinto solo 2 partite nel circuito maggiore. E tutto il mondo del tennis guarda quasi sottoal 6-4 del primo set del secondo turno degli. Un primo parziale praticamente perfetto per il beniamino di casa nel prestigioso scenario di una Rod Laver Arena in visibilio. Quasi anacronistica la strategia con cui il 23enne ha messo sotto scacco l'altoatesino numero 1 al mondo: il classico, un tempo chiave di volta sulle superfici veloci ma progressivamente accantonato dalle nuove mode. Su X i commenti dei tifosi sono tra l'ironico e lo sconcertato.