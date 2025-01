Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Cesena: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe hanno bisogna della vittoria per uscire da un periodo di grave crisi.si giocherà venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI blucerchiati sono attualmente sedicesimi con 21 punti, a due lunghezze dalla retrocessione in C. La situazione di classifica è drammatica soprattutto se a ciò si aggiunge che la vittoria manca da 12 partite. Serve ritrovare immediatamente i tre punti per allontanare la zona pericolante. I romagnoli avevano iniziato bene, tanto da stazionare per molto tempo in zona play-off, poi, da più di un mese, sono crollati infilando 4 sconfitte e un pareggio. La classifica non è ancora preoccupante, decimo posto con 26 punti, ma perdere a Genova significherebbe doversi guardare alle spalle.