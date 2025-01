Robotica prima open call euROBIN | fino a 60mila euro per soluzioni hi-tech

Leggi su Ildenaro.it

Il programmaha lanciato la suaper progetti collaborativi, apertaal 19 febbraio 2025. Il bando mira a selezionarea 12 beneficiari per sviluppare tecnologie innovative nell’ambito della, che validino e dimostrino tecnologie della piattaformaCore, contribuendo all’applicazione pratica di capacità robotiche avanzate in vari settori, come industria, ambienti domestici e spazi urbani.I partecipanti dovranno costruiretecnologiche trasferibili, tramite la progettazione, lo sviluppo e la convalida di metodi di percezione per la realizzazione di complessi compiti di manipolazione, per la navigazione in ambienti domestici o in scenari urbani esterni; moduli software che estendono la gamma di funzionalità dei robot per svolgere attività quotidiane e facilitare l’interazione con gli utenti umani; nuovi meccanismi che migliorano la destrezza e l’affidabilità dei robot o nuove piattaforme robotizzate, dei quali caratteristiche e capacità possono essere di particolare interesse in alcuni domini di applicazione; strumenti di simulazione combinati con tecniche avanzate di intelligenza artificiale che hanno il potenziale per accelerare lo sviluppo di competenze robotiche generali.