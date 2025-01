Thesocialpost.it - Orrore in palestra: cosa faceva alla bambina, lei terrorizzata: “Non volevo…”

Ladi otto anni si trovava nel dojo, ladi arti marziali che frequentava da tempo. Come di consueto, aspettava i genitori, anch’essi lì per allenarsi. Quando l’insegnante è entrato per dare un’occhiata, ha scoperto che un uomo di 47 anni, un vecchio amico, stava toccando l’inguine della ragazza. Il maestro ha reagito immediatamente, inveendo contro l’uomo, che ha subito cercato di fuggire. La piccola, in lacrime, ha confessato: «Mi stava costringendo a fare cose che non volevo». Tuttavia, per la Procura, la zona toccata non viene considerata erogena, e c’è il rischio che il caso venga archiviato.L’incidente è avvenuto nell’estate del 2023 a Torino. Laera al dojo da quando aveva tre anni, e i suoi genitori si allenavano lì regolarmente. Quel giorno, dopo la lezione, attendeva che mamma e papà terminassero la loro sessione in una stanza vicina.