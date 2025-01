Lapresse.it - Medioriente: ufficio Netanyahu, niente voto finché Hamas non accetta tutto l’accordo

Milano, 16 gen. (LaPresse/AP) – L’del primo ministro israeliano Benjamindenuncia quella che ha definito una “crisi dell’ultimo minuto”, accusandodi avere rinnegato parti delnel tentativo di “estorcere concessioni dell’ultimo minuto”. “Il Gabinetto israeliano non si riunirà” per approvaresu cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi “i mediatori non comunicheranno a Israele chehato tutti gli elementi del”, ha dichiarato l’di. La riunione del Gabinetto israeliano per l’ok alera inizialmente attesa per stamattina alle 11 ora locale, le 10 in Italia.