Mauro Icardi e China Suarez | un amore che sorprende tutti

: uncheufficializza la relazione conha deciso di condividere pubblicamente il suo legame con, pubblicando sui social i primi scatti che li ritraggono insieme come coppia. “Le storie più belle iniziano quando meno te lo aspetti.” scrive il calciatore, accompagnando le foto in cui si mostra abbracciato alla modella. Dopo la separazione da Wanda Nara,dichiara con convinzione: “Con te, so di essere nel posto giusto”. La nuova relazione è stata ufficializzata anche con un lungo messaggio rivolto all’ex moglie, in cui il calciatore ha risposto alle sue accuse e mostrato il suo affetto per Eugenia ‘.Gli scatti di coppia nella villa argentinasi mostrano sereni e innamorati mentre posano nel giardino della villa del calciatore in Argentina.