Lorenzo, il guru della moda entra al "GF" per un confronto: "Ci siamo baciati"

News tv., ilal “GF” per un: “Ci” – Da quando è cominciato il Grande Fratello,Spolverato è stato al centro dell’attenzione mediatica. Il modello milanese ha fatto parlare di sé dapprima per i suoi atteggiamenti sopra le righe, poi per la storia d’amore con Shaila Gatta e, infine, per un presunto flirt avuto prima dire all’internoCasa più spiata d’Italia.Spolverato prima di varcare la sogliaporta rossa avrebbe frequentato un “”, che, nella puntata di oggi, giovedì 16 gennaio, entrerà nella Casa per un. Di chi si tratta? Il suo nome è Saro Mattia Taranto. Di lui non si sa praticamente nulla. Ma quel che rende ancora più eccitante il suo ingresso al “GF” è il fatto che, alla madre di Shaila Gatta,ne ha sempre negato l’esistenza.