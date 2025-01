Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Jole Galli e Yanick Gunsch in finalissima!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Tanto Canada in questa small final: Brittany Phelan e Courteny Hoffos sfidano la tedesca Luisa Klapprott e la francese Jade Grillet Aubert.SMALL FINAL FEMMINILE13.31 Lo svizzero Alex Fiva inper aver compiuto più metri rispetto ai rivali. Lo svizzero è però ancora a terra dopo lo scontro con Erik Mobaerg.13.30 Pasticcio incredibile di Erik Mobaerg che si sbilancia e cadendo per la tangente stende Alex Fiva all’arrivo. Out anche Fredrik Nilsson. L’unico sicuro dellaè Florian Wilmsmann.13.29 Si prosegue con il confronto tra i due svedesi Erik Mobaerg e Fredrikm Nilsson. Al cancelletto anche il tedesco Florian Wilmsmann e lo svizzero Alex Fiva.13.27 FINALEEEE PERche allarga regolarmente il gomito e tiene a distanza Duplessis che tenta il sorpasso nel finale.