Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: a sorpresa l’azzurro cede il primo set

40-15 Anche la smorzata a segno per l'oceanico.30-15 Demi-volèe di dritto perfetta del tennista di Perth.15-15 Gran dritto inside in dell'o.0-15 Uno dei pochi regali di, che spedisce lungo un banale dritto dal centro.1-1 Game. Con una prima esterna vincente Jannik tiene la battuta.40-15 E' lunga anche questa risposta del padrone di casa.30-15 Scappa via la risposta di dritto del tennista di Perth.15-15 Prima vincente, che si carica.0-15 Brutto errore con il dritto in uscita dal servizio del numero uno del mondo, poco reattivo.1-0 Game