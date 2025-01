L’ipotesi sabotaggio dietro i ritardi dei treni tra guasti tagli delle corse e complotti | Ci accuseranno di aver messo i chiodi?

Leggi su Open.online

C’è un complottoai? Uncon obiettivi di natura politica? Nella denunciaFerrovie dello Stato alla Digos si segnalano problemi più o meno seri alla circolazione di ben 396 convogli negli ultimi cinque giorni. E c’è un passaggio chiave: «Non si può escludere in radiceche si tratti di una situazione connessa ad attività esterne e/o interne volutamente mirate a colpire gli asset aziendali». Con la finalità di «destabilizzare, anche a livello istituzionale e governativo, il gruppo Fs e il relativo management». Fs non fa il nome del politico nel mirino, ma è ovvio che si tratta di Matteo Salvini. Anche se per esempio la storia del chiodo piantato da un tecnico è finita fortemente ridimensionata dall’inchiesta internastesse Ferrovie. E il ministro parla di una «bata politica sulla pelle dei pendolari».