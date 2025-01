Liberoquotidiano.it - "Le mucche che non emettono flatulenze?": il generale Vannacci fa a pezzi gli ambientalisti | Video

Dalla mucca Carolina alla mucca Hilda il passo è breve. Con la differenza che i geni di quest'ultima sono stati modificati per bloccare il rilascio di gas serra nocivi quando erutta e produce aria. Su questo tema c'è il parere delRobertosia sulla mutazione genetica per la mucca che non emette gas sia su altre follie green. Tutto questo a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete4. Lo spunto è il servizio della giornalista Michela Cattaneo Giussani, che spiega la nuova trovata "green" che viene direttamente dalla Scozia. È stata fatta una mutazione genetica, infatti, per creareche non! Già, avete capito bene, chiamateli peti o più volgarmente "scoregge", e perché mai ci sarebbe questa necessità? Perché, secondo questi estremisti, leemetterebbero troppi gas nocivi.