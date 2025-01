Lanazione.it - Le dimissioni del consigliere: "Lascio per motivi di lavoro. Evitate strumentalizzazioni"

Leggi su Lanazione.it

"Nessuna motivazione politica". L’excomunale di maggioranza Maurizio Carpanoni, appena dimessosi, spiega perché ha lasciato l’incarico ottenuto a giugno alle scorse elezioni. In particolare perché durante l’ultimo consiglio comunale del 13 gennaio ilPaolo Magliani ha richiesto quali fossero le cause di questo ritiro: "Nonostante le motivazioni che gli avevo fornite ha continuato – replica Carpanoni –, imperterrito, a sollevare interrogativi politici sulle cause delle miechiamando in causa il mio partito".di, ha spiegato Carpanoni, sono alla base della sua azione: "Ho lasciato l’impegno consiliare perché dal 2 gennaio 2025 sono tornato alnell’azienda che avevo lasciato quando sono andato in pensione, nella società del settore nautico, che mi ha cercato a fine anno, andrò a svolgere, come consulente, il ruolo di collaboratore di produzione nella sede di Albiano Magra".